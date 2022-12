Assim como Gkay, veja outros famosos que já deixaram as redes sociais

Gkay desativou sua conta no Twitter após ser alvo de ataques em semana polêmica

Gkay (30) desativou sua conta no Twitter após usuários da rede social resgatarem tuítes antigos dela e usarem contra a humorista. Segundo sua assessoria, a decisão veio para preservá-la dos ataques que vem sofrendo dos internautas, após a polêmica comFábio Porchat (39). Porém, a paraibana não foi a primeira a resolver fazer um detox digital. Confira a seguir outros famosos que também deixaram as redes de lado .

No Brasil, Arthur Aguiar (33) o campeão da 23ª edição do Big Brother Brasil, reality da Globo, decidiu se afastar das redes após vencer a competição. "Preciso de uns dias off de tudo para esvaziar a minha cabeça, recarregar as energias para compor e produzir músicas novas pra vocês e voltar com força total", disse ele, na época em que recebeu muitas críticas e ataques nas redes sociais. Recentemente, ele também anunciou que ficaria mais afastado das redes pois ia se dedicar para um curso, a fim de honrar seu apelido de pãozinho dentro da competição e abrir uma padaria.

O também humorista Whindersson Nunes (27) ficou aproximadamente um mês longe das redes sociais após a morte de seu primeiro filho com a influenciadora Maria Lina Deggan (24). O bebê nasceu prematuro de 22 semanas e não resistiu. No entanto, essa não foi a primeira vez que ele se afastou do universo on-line. Em 2019, ele já havia deixado o mundo digital por algum tempo, quando revelou que enfrentava um quadro de depressão. Atualmente, ele está ativo e soma cerca de 60 milhões de seguidores.

A cantora Luísa Sonza (24) desativou as redes num período próximo ao ex-marido, Whindersson. Ela estava prestes a lançar seu álbum Doce 22, e começou a receber ofensas e até ameaças de morte pela internet. Na época, ela já vinha recebendo ataques desde o término com o comediante, e as ofensas eram estendidas até para seu então namorado, o cantor Vitão (23). Após deixar as redes, ela saiu do país a fim de cuidar da saúde mental.

Vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz (45) resolveu se afastar do Facebook e Twitter em fevereiro deste ano para cuidar de sua saúde mental, e afirmou que vinha sofrendo uma "quantidade imensurável de ataques, crueldade e incentivo à suicídio". No Instagram, ele afirmou que ainda pretendia manter a rede social, porém, apenas com conteúdos leves. O artista ainda afirmou que procurou um médico e está em tratamento terapêutico, usando a terapia como uma forma de aliviar o sentimento.

Internacionalmente, a cantora e atriz Selena Gomez (30) também já se afastou da internet várias vezes. A artista já foi a celebridade mais seguida no mundo, e hoje conta com mais de 430 milhões de seguidores somando Instagram e Twitter. Atualmente, sua equipe que controla suas redes, desde que ela foi diagnosticada com quadros de depressão e ansiedade.

Assim como Selena, Demi Lovato (30) também já fez detox digital algumas vezes. O último aconteceu após a artista fazer piadas com o rapper 21 Savage e fãs do cantor a atacarem nas redes. Atualmente, ela está ativa com mais de 198 milhões de seguidores nas redes.

O ex-casal Shawn Mendes (24) e Camila Cabello (25) também já decidiu ficar longe das redes. Pouco após o término, em 2021, Shawn afirmou que estava em uma fase complicada da sua vida e que esse era o motivo para estar mais afastado das redes sociais. Já Camila fez o detox pouco tempo antes da pandemia de coronavírus, afirmando que passava pelo "pior estado mental de todos os tempos", e resolveu se afastar das redes também em 2021, quando assumiu que sofria de ansiedade e classificou o quadro como um dos principais responsáveis pelo término com seu ex-namorado.