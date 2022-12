Após polêmica, Gkay vai para o hospital e desativa conta no Twitter

Influenciadora Gkay procurou ajuda médica após se sentir mal e desativou conta em rede social depois de piada feita por Fábio Porchat

Nos últimos dias, a vida da influenciadora Gkay (30) foi agitada pela polêmica que aconteceu após Fábio Porchat (39) fazer uma piada envolvendo seu nome nos Melhores do Ano no último domingo, 25. Depois dos últimos acontecimentos, ela até chegou a procurar ajuda médica.

Segundo informações da assessoria de imprensa da famosa, dadas ao jornalista Lucas Pasin, ela teria sentido um mal-estar e ficou algumas horas no hospital até sentir-se melhor. Boatos de que a artista estaria dopada ou teria sido levada de ambulância são mentirosos, conforme a equipe esclareceu.

Além de ter sido hospitalizada, Gkay ainda decidiu desativar sua conta no Twitter. Com milhões de seguidores, a digital influencer decidiu ficar off da rede social onde seu nome tem sido bastante comentado após a piada de Fábio Porchat.

É bom lembrar que a famosa teve seu nome citado durante a homenagem que o humorista fez para Jô Soares. Durante a fala, o global disse que o apresentador falecido preferiu partir a entrevistar alguém como Gkay. A brincadeira não foi bem aceita pela influenciadora, que precisou sair de perto da família para chorar e não estragar o Natal dos familiares.

Fábio Porchat garante que piada não estragou Natal de Gkay

Após a repercussão negativa de sua piada, Fábio Porchat se pronunciou em uma live e afirmou não ter pedido desculpas em uma mensagem para influenciadora. Inclusive, ele reforçou que a brincadeira não estragou o Natal dela, mas fim todas as coisas que ela teria feito durante o ano.

“Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

"Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.

