Artista tira maquiagem de sete famosas digitalmente e surpreende; veja!

Artista mostrou a beleza natural de famosas como Ana Hickmann, Sandy e Cleo Pires

O artista digital Hidraley Diao faz sucesso com suas montagens de famosos, surpreendendo ao torná-los jovens e novos. No entanto, a novidade agora é outra: ele tirou a maquiagem de artistas brasileiras para mostrá-las naturais e de cara limpa.

As fotos com um "antes" embaixo e o depois na tela fizeram um sucesso tremendo e mataram pelo menos um pouquinho da curiosidade dos fãs para ver as personalidades mais 'gente como a gente'.

"Lavei digitalmente os rostos dessas 7 celebridades provando que são belas mesmo sem maquiagem. Sandy, Eliana, Juliana Paes, Vera Fischer, Flávia Pavanelli, Cleo Pires e Ana Hickmann", escreveu ele na legenda.

O artista digital, que também bombou ao retratar como estariam os 'Mamonas Assassinas' se estivessem vivos, recebeu muitos elogios por sua arte, assim como as famosas. "Ficou bem legal! Você simplesmente mostrou, que grande parte das brasileiras, não perdem nada perante as mulheres famosas", escreveu um.

"Por isso ninguém tira foto com a Sandy na rua, ninguém reconhece kkkkkkk", brincou um seguidor. "Vera Fischer sempre uma musa! Independente da idade, um ícone de beleza", exaltou outra.

Confira as fotos das famosas: