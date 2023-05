Arthur Picoli faz desabafo sobre críticas a sua nova affair: "Descansem"

Ex-BBB Arthur Picoli reclamou dos constantes ataques às mulheres que namora

Após boatos de que Arthur Picoli com a influenciadora Vitória Lenoir e os fãs a criticarem, o ex-BBB reclamou dos constantes ataques que as mulheres que ele se envolve recebem. Muitas das críticas vem dos ex-fãs dele com a atriz Carla Diaz.

Ele desabafou sobre isso em seu perfil e disse que é algo recorrente."Galera, descansem. Tá chato já pô... Vocês falam a mesma coisa de qualquer mulher que me envolvo... Tem mensagem que parece "copia e cola". Foi a época que eu caía na pilha dessas mensagens, então poupem o tempo de vocês", avisou.

"Amo vocês demais, respeito e sou grato por TUDO e todo carinho que recebo. Então gostaria muito que respeitassem as minhas decisões", pediu.

"E quem não vê mais "sentido" em me seguir, um até breve. Desculpa, mas você não me ama de verdade. Aos que me amam, estou feliz para caramba e torço para que esse sentimento dure porque os últimos meses foram pesados", desabafou.

"Que seja um dia, uma semana, um mês ou um ano, faça dele inesquecível e acrescente na vida do outro", concluiu.

Vale lembrar que Carla Diaz também reclamou dos ataques e disse que os fãs dela e Arthur chegaram denunciar o noivo dela, deputado federal (União Brasil-SP), Felipe Becari ao Ministério Público. "Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar", desabafou.

