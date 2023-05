Carla Diaz desabafa após ameaças e denúncia anônima ao Ministério Público: "Cheguei ao limite"

A atriz Carla Diaz se pronunciou após receber ameaças e também ser denunciada ao Ministério Público ao lado do noivo, Felipe Becari

Carla Diaz usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, para fazer um desabafo sobre uma situação bastante complicada que está enfrentando.

Através dos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um comunicado em que fala sobre as diversas ameaças que vem sofrendo, além de após uma denúncia anônima que foi feita ao Ministério Público envolvendo seu nome e de seu noivo, deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP).

A ex-participante do BBB 21 revelou que vem sofrendo diversas ameaças desde que saiu do reality show da TV Globo, principalmente após assumir um novo relacionamento. Na época do programa, ela viveu um affair com Arthur Picoli, mas a relação não vingou, deixando os fãs do casal abalados.

"São 30 anos de muito trabalho para conquistar as coisas que eu tenho. Tudo o que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto... Participar de um reality show em 2021 me deu mais visibilidade, porém trouxe momentos difíceis. Há dois anos convivo com algumas situações absurdas... Me sinto extremamente esgotada e chegamos a um limite", começou o desabafo.

"Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi pra outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar", lamentou.

Em seguida, Diaz falou sobre a denúncia anônima feita ao Ministério Público, que envolve o anel de noivado que recebeu de seu noivo e uma viagem que os dois fizeram para a Itália. "Foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas [...]", ressaltou.

Por fim, Carla ressaltou que já acionou seus advogados, e explicou que decidiu expor a situação pois chegou "ao limite do emocional". "Eu fiquei calada o máximo que eu pude, mas cheguei ao limite do meu emocional, precisava dar um basta!. É perturbador saber que tem pessoas desejando o mal para o outro. Aos meus verdadeiros fãs, amigos obrigada pelo carinho de sempre. A todos aqueles que rezam e emanam boas energias, obrigada sempre. Eu amo vocês", finalizou.

Confira o desabafo de Carla Diaz na íntegra:

Carla Diaz desabafa sobre ameaças e denúncia - Reprodução/Instagram

