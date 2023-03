Arthur Aguiar deixa de seguir novo namorado da ex, Maíra Cardi

Arthur Aguiar dá unfollow no novo namorado de sua ex-mulher, Maíra Cardi; o ator chegou a participar do podcast de Thiago Nigro há 4 meses

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33) deixou de seguir Thiago Nigro após o youtuber assumir namoro com sua ex-mulher, Maíra Cardi (39).

Thiago, conhecido por seu canal no YouTube O Primo Rico, e a coach fitness anunciaram na quarta-feira, 01, que estão juntos.

A influenciadora digital conheceu Nigro no ano passado, quando o empresário a procurou para ajudá-lo com seu processo de emagrecimento, segundo informações de Fábia Oliveira, do Em Off. Na época, Maíra havia reatado com o ator, e o youtuber estava com Camila Ferreira, de quem se separou no início do ano.

Vale lembrar que Arthur e Maíra se casaram em 2017 e são pais de Sophia, de 4 anos. Os dois, que viveram uma relação cheia de polêmicas com traições e idas e vindas, se separaram de vez em outubro do ano passado. O ator ainda segue Maíra e Nigro continua acompanhando Aguiar no Instagram.

Arthur participou do podcast de Thiago Nigro, o PrimoCast 215, há cerca de 4 meses e deu dicas para o youtuber. No encontro, o ator contou detalhes do momento em que conseguiu superar os desafios e as críticas que sofreu quando reatou o romance e entrou no reality. “Vim de um cancelamento muito grande. Antes mesmo de entrar, a especulação era que eu sairia na primeira semana do reality", disse ele.

Confira:

Maíra Cardi se declara ao assumir novo relacionamento após separação de Arthur Aguiar

A fila andou! Maíra Cardi está vivendo um novo amor após o fim de seu casamento com Arthur Aguiar. Quatro meses após terminar de vez com o ator, com quem tem uma filha, Sophia, de 4 anos de idade, a musa fitness engatou um romance com o youtuber Thiago Nigro, mais conhecido nas redes sociais como O Primo Rico.

Maíra compartilhou uma sequência de registros ao lado do novo amor e se declarou ao confirmar que estão juntos. Ela ressaltou que ainda estão se conhecendo, mas que pretendem construir uma vida juntos.

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", iniciou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!