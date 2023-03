Destino traçado? Arthur Aguiar já deu dicas para novo namorado de Maíra Cardi

Arthur Aguiar já deu dicas para novo namorado de Maíra Cardi em podcast; relembre

Após o anúncio do namoro de Maira Cardi com Thiago Nigro, o Primo Rico, fãs resgataram um momento curioso. É que assim que venceu o BBB, Arthur Aguiar foi um dos entrevistados do podcast mantido pelo coach financeiro.

No encontro, o ator contou detalhes do momento em que conseguiu superar os desafios e as críticas que sofreu quando reatou o romance e entrou no reality. “Vim de um cancelamento muito grande. Antes mesmo de entrar, a especulação era que eu sairia na primeira semana do reality”, disse o ator na ocasião.

Na entrevista, o ex-BBB também falou da relação com a ex-mulher e da relação com as críticas. "Eu decidi não olhar porque tô perdendo meu tempo e tá me deixando pra baixo. A gente só consegue manter um diálogo com quem quer ouvir", afirmou ele.

Após assumir publicamente o romance com Maíra Cardi (39), Thiago Nigro (32), também resolveu se pronunciar em sua rede social nesta quarta-feira, 01. Além de fotos com a amada, ele escreveu alguns pontos em seus stories. Recém-separado, depois de anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira no início de fevereiro, o coach fez um esclarecimento sobre ser uma pessoa pública mais reservada.

"Eu não sou - e nunca fui - de compartilhar minha intimidade publicamente. Sou um cara mais "low profile", por mais que trabalhe com finanças e negócios publicamente", começou o texto. Ele também garantiu que nunca foi casado.

Ex-mulher ganha apoio nas redes sociais

A empresária Camila Ferreira, que esteve ao lado de Thiago Nigropor dez anos, está recebendo uma onda de mensagens nas redes sociais nesta quarta-feira, 1. É que seu ex assumiu namoro com a coach Maira Cardi.

Só que os seguidores estão revoltados porque a ex-BBB foi consultora de emagrecimento do casal. Elas estão fazendo graves acusações. "Seguindo agora só pela audácia. Você merece sucesso!", comentou uma dando início a mensagens de apoio.