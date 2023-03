Apresentadora do 'Esporte Espetacular', Bárbara Coelho mergulha de biquíni branco

Bárbara Coelho mergulha de biquíni branco e exibe toda a sua beleza; corpaço da jornalista chamou a atenção

Apresentadora do Esporte Espetacular na Globo, a musa Bárbara Coelho foi flagrada nesta sexta-feira, 31, curtindo uma praia ao lado de amigos. Ela aproveitou o dia de calorão no Rio de Janeiro.

Poderosa com um biquíni branco, ela aproveitou para se refrescar em um banho de mar. Após entrar na água, ela caminhou pelas areias para secar ao sol. A jornalista também deixou à mostra o corpão torneado e em forma que ostenta.

Bárbara Coelho é casada com o empresário Felipe Russo desde 2019.

Recentemente, a apresentadora revelou que já foi vítima de assédio em uma entrevista reveladora que deixou os fãs assustados. Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou sobre as mensagens horríveis que recebe nas redes sociais. “Recebi vídeos de um homem se masturbando com imagens minhas", contou.

Ela falou sobre as providências que tomou na época. "Resolvi denunciar porque tenho voz e preciso usá-la. Eu parei de receber, mas estou tomando as providências legais. Minha intenção ao tornar público algo tão íntimo é fazer com que as mulheres busquem ajuda e denunciem”, disse ela, e completou: “Só vamos ter medidas contra crimes cometidos contra nós quando conseguirmos expor a violência que sofremos. Enquanto tudo isso ficar da porta de casa para dentro, dificilmente vai ter política para nos proteger. Eu tenho como me proteger de várias maneiras, possuo recursos. Mas a grande maioria, não”, lembrou.

