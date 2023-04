Após trair Shakira, Piqué teria sido traído pela namorada com técnico de futebol

Clara Chía é considerada pivô da separação do jogador e Shakira

Parece que a intensa novela da traição de Gerard Piqué (36) com Shakira (46) pode ganhar um novo capítulo. Desde a exposição das inúmeras traições, o ex-jogador vive um relacionamento com Clara Chía (24), apontada como a pivô da separação entre a colombiana e o jogador. No entanto, a imprensa espanhola começou a divulgar que a jovem teria o traído com um ex-técnico do futebolista.

A jovem teria traído o ex-jogador com Josep Guardiola (52) - mais conhecido como Pep -, antigo treinador dele e atual técnico do Manchester City. As informações são do jornal espanhol El Comercio, que ainda conta que a suposta traição foi uma vingança por parte da jovem. Afinal, Piqué também teria a traído com uma advogada no início da relação entre os dois.

A relação entre Clara e o ex-treinador de Piqué teria começado através dos filhos dele, que teriam estudado na mesma escola que a jovem de 24 anos.

Como se o karma do jogador de ser traído já não fosse o suficiente, o fato da traição acontecer com Pep Guardiola deixa tudo ainda mais embaraçoso. Ele é figura importantíssima na carreira de Piqué, foi ele quem impulsionou a carreira do atleta em seus primeiros anos de atuação no esporte.

Nenhuma das partes já se manifestaram sobre o rumor.

Shakira rebate fala polêmica de Gerard Piqué: 'Orgulho'

A cantora Shakira reagiu ao ver um comentário do ex-marido, sobre seus fãs. O atleta foi acusado de fazer uma fala considerada xenófoba contra os fãs da ex-mulher. Em um podcast, ele disse sobre os ataques que recebeu dos fãs da ex-mulher e deu a entender que isso aconteceu por causa do local de origem deles.

O ex-jogador fez uma declaração em uma entrevista falando que os fãs de sua ex-esposa “não tinham uma vida”. A declaração dele repercutiu nas redes sociais e Shakira reagiu ao defender a sua origem na América Latina.

Em um post no Twitter, ela postou emojis das bandeiras dos países latino-americanos e disse: “Orgulho de ser latino-americana”