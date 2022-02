Após ter infecção urinária, Pelé recebe alta hospitalar

O ex-jogador de futebol Pelé deixou o hospital no último sábado, 26, segundo informações do boletim médico

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 15h42

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (81), recebeu alta hospitalar no último sábado, 26.

Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein na tarde desta segunda-feira, 28, o ex-jogador de futebol está curado de uma infecção urinária, e seguirá tratando do tumor de cólon identificado em setembro do ano passado.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021", diz o boletim.

A internação

Pelé estava internado desde o dia 13 de fevereiro para seguir o tratamento de um tumor no cólon. Durante alguns exames de rotina os médicos identificaram a presença de uma infecção urinária.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital", dizia o comunicado.

Além do tumor no cólon, o ex-jogador também foi diagnosticado com metástase no intestino, fígado e pulmão.