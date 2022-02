Pelé é internado novamente para continuar o tratamento contra o câncer:

Travando a luta contra a doença, o rei Pelé segue com o tratamento contra o câncer no cólon

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h28

O Rei Pelé (81) usou as redes sociais neste fim de semana,13, para anunciar que está retornando ao hospital para seguir com seu tratamento contra o câncer no cólon.

Em seu perfil no Instagram, Pelé anunciou a volta ao hospital, e falou sobre o Super Bowl 2022: "Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar do meu amigo, Tom Brady, não estar jogando. Obrigada por todas as mensagens de carinho", escreveu o rei.

Lutando contra um câncer descoberto em 2021, Pelé vai seguir com mais sessões de quimioterapia, internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ainda em janeiro de 2022, o rei do futebol foi diagnosticado com metástase no intestino, fígado e pulmão, mas segue com quimioterapia para impedir que os tumores se espalhem pelo corpo.

