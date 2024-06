Após suposta indireta, equipe de Giovanna esclarece sobre Lucas Pizane

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Giovanna Lima comenta sobre relação de Lucas Pizane e da nutricionista após BBB 24

Na última quarta-feira, 5, Beatriz Esquivel (27) postou um vídeo nas redes sociais sobre traição, internautas passaram a apontar que o compartilhamento seria uma indireta ao seu namorado e ex-BBB Lucas Pizane (22), após ele aparecer bastante próximo de Giovanna Lima (28), sua companheira de confinamento no BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da nutricionista esclarece sobre relação dos dois.

Durante a conversa, a equipe de comunicação da ex-BBB Giovanna Lima reforça que não procede essa informação de um possível romance entre os dois. Os rumores não tem fundamento! Eles são amigos desde o BBB e a amizade se manteve depois que encerraram a participação no programa.

Em conversa com a CARAS Brasil, a equipe da nutricionista afirma, mais uma vez, que eles são apenas amigos, é uma amizade que começou dentro do BBB 24 e se estendeu para fora da casa. Essas especulações dos internautas sobre suposta indireta não tem fundamento.

COMO TUDO COMEÇOU?

Nos últimos dias, os ex-BBBs 24 Giovanna Lima e Lucas Pizane chamaram atenção por sua proximidade durante passagem pelo São João da Thay, evento de Thaynara OG, no Maranhão. Por conta da amizade e término recente de Pizane, surgiram rumores de um romance entre os dois, os ex-brothers reagiram aos boatos.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, os dois negaram qualquer envolvimento entre eles. "Não tenho vida amorosa. Vou só cultivando amizades", afirmou Giovanna, que ainda apontou para Pizane e brincou com o amigo. "Esse palhaço aqui? A gente se irrita muito e é só isso", garantiu.

Pizane, por sua vez, foi mais sério sobre o assunto e ainda falou sobre seu recente término com Beatriz Esquivel. "Estou num momento focado na carreira. Acabei de sair de um relacionamento. Não tem possibilidade de pensar nisso agora. É o momento de colocar a cabeça no lugar, segurar o coração um pouco. Ter maturidade de me entender, até porque não é uma coisa que é fácil", disse o ex-brother.

Ele ainda falou sobre sua proximidade de Giovanna e sobre o surgimento dos rumores de um romance na web. "Amizade. Somos amigos. Fomos confinados juntos. Assim que a gente saiu da casa, principalmente o grupo Gnomos, interage muito. Da mesma forma que interajo com ela, interajo com todo mundo. São pessoas que estão solteiras e as pessoas gostam de 'fanficar' um pouco", explicou.

