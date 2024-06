Mani Rego fala sobre viagem com ex-BBBs no Maranhão: 'Ganhou meu coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego também exalta o São João da Thay, evento beneficente organizado pela influenciadora Thaynara OG

Mani Rego (42) assegura que a viagem pelo Maranhão ganhou um espaço especial em suas memórias. A influenciadora foi uma das celebridades convidadas para participar do São João da Thay, evento beneficente de Thaynara OG (32), e se tornou assunto ao posar junto com ex-participantes do BBB 24.

"Estou ansiosa para os próximos dias e querendo conhecer ainda mais sobre a cultura do Maranhão, essa terra que ganhou meu coração com força", diz Mani, em entrevista à CARAS Brasil. "O São João da Thay está sendo uma experiência incrível."

Ao lado de outros influenciadores e celebridades, a empresária tem curtido os dias do passeio para conhecer os Lençóis Maranhenses. Ela não economizou nos cliques e tem mostrado bastante do momento para os seguidores, chegando até a tirar fotos com Matteus (27) e Beatriz (23), ex-participantes da 24ª edição do BBB, que consagrou seu ex, Davi (21), como campeão.

Para além da beleza natural do estado, Mani também afirma que admira Thaynara OG e sua movimentação no evento. O São João da Thay chega a sua sexta edição em 2024, e tem como principais objetivos arrecadar verbas para projetos sociais e divulgar o Maranhão.

"É um projeto com propósito. É tudo muito bem pensado, tem muito carinho e cuidado envolvido em cada detalhe", ressalta Mani. "Thay é exemplar, se todo mundo que trabalha com a internet tivesse ao menos um pouco dessa sensibilidade, com certeza alcançaríamos mais pessoas e o impacto na vida dela seria muito mais positivo."

A festa acontecerá nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8, porém, as celebridades foram convidadas no início da semana a viajar pelo estado. Além de Mani e outros ex-BBBs, nomes como Lucas Lima (41), Camila Moura (30), Sasha Meneghel (25), Lore Improta (30) e outros foram convidados.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MANI REGO: