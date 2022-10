Após ser vista em encontro com apresentador, Dua Lipa revela status de relacionamento

A cantora Dua Lipa foi vista recentemente em um encontro com o apresentador Trevor Noah, mas em recente entrevista esclareceu seu status de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 18h27

Nesta sexta-feira, 7, Dua Lipa (27) abriu o jogo sobre sua vida amorosa em seu podcast “Dua Lipa: At Your Service”. O esclarecimento veio após a cantora ser sido vista na semana passada em um encontro com o apresentador Travor Noah.

“Para mim, este é o primeiro ano em que eu não estou em um relacionamento há muito tempo”, contou a diva pop em conversa com a cantora Charlie XCX no podcast.

A artista, que veio ao Brasil no mês passado, ainda disse: “Tem sido muito bom estar sozinha, só pensar em mim mesma e ser meio egoísta, algo que eu nunca tive a oportunidade de fazer”.

Apesar de frisar que está solteira, Dua lançou uma frase misteriosa no meio da conversa. “Quando você encontra alguém que realmente te amolece e te acalma ... Isso faz uma grande diferença”, comentou.

Date!

No último dia 28, a cantora foi fotografada com o apresentador de tal-show Trevor Noah. A dupla foi vista saindo de um restaurante caribenho em East Village, Nova York.

Uma testemunha ainda teria afirmado ao site Entretainement Tonight que teria visto Dua e Trevor aos beijos.