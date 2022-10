Após câncer, Lilian Ribeiro diz que ficou em choque com decisão da Globonews

A jornalista Lilian Ribeiro deu detalhes sobre a decisão da emissora após receber diagnóstico sobre sua saúde

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 15h18

Nesta terça-feira, 18, a jornalista da GloboNews Lilian Ribeiro(38) confessou que ficou surpresa ao saber da decisão da emissora em mantê-la como apresentadora do jornal após receber a notícia de que estava com câncer de mama e poderia perder o cabelo.

Em novembro de 2021, a jornalista recebeu o diagnóstico que possuia câncer de mama em estágio avançado, mas seguindo todos os procedimentos médicos de forma correta, atualmente ela está curada. Quando Lilian recebeu a notícia, o maior medo dela era de ser afastada da telinha pelos diretores do programa, e até chegou a sugerir o uso do lenço para disfarçar a queda dos cabelos devido a quimioterapia. "Confesso que achava que eles iam dizer 'ah, não, vai ser muita exposição para você'", disse ela. Porém, eles permitiram que ela continuasse no ar e usasse o seu lenço.

Durante uma conversa ao vivo com Patrícia Poeta, no 'Encontro' na manhã desta terça-feira (18), a apresentadora confessou que a rotina intensa de trabalho foi uma porta de escape que ela encontrou como uma forma para vencer a doença.

"Descobri que o trabalho estava me fazendo bem, enfrentar o tratamento de outra maneira. No começo eu fiquei muito assustada, tinha acabado de perder uma prima querida por conta de um câncer. Fiquei muitas semanas deprimida, sem trabalhar, e, quando voltei, fiquei num outro estado de espírito. Logo depois, o cabelo começou a cair, e eu não queria parar de trabalhar", lamentou.

Para concluir a entrevista, Lilian Ribeiro fez um alerta para as mulheres fazerem o autoexame e ressaltou a importância da campanha de Outubro Rosa. "Para as mulheres que estão assistindo a gente: se perceber alguma coisa diferente na sua mama e tiver medo de procurar um médico, é, sim, difícil. Poder aptar e seguir sua vida depois do tratamento é uma dádiva. Percebeu alguma coisa diferente? Procure ajuda", finalizou.

CONFIRA A ENTREVISTA DE LILIAN RIBEIRO NA ÍNTEGRA: