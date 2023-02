Após ser citada em desabafo de Lore Improta, Jojo Todynho se pronuncia: ''Sigo firme''

Ao ver pronunciamento de Lore Improta com seu nome, cantora Jojo Todynho não deixou de deixar seu recado nos comentários do vídeo

A cantora Jojo Todynho (26) comentou o pronunciamento de Lore Improta (29) sobre cobiçarem seu marido, o cantor Léo Santana (34). Após a funkeira iniciar a "discussão" sobre desejar o artista, a dançarina entrou na brincadeira e compartilhou um vídeo citando a amiga.

No desabafo com tom sério, mas que não passava de uma piada sobre a situação, Lore Improta falou do assédio que o esposo tem sofrido e citou Jojo Todynho, que na última semana gravou um vídeo dizendo que não conseguia não desejar o baiano.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou Lore Improta citando Jojo Todynho em seguida.

Em resposta, a funkeira deixou seu recado nos comentários. "Sigo firme na dieta, sem deslizar. Te amo", riu a famosa.

Após o vídeo citando Jojo Todynho, Lore Improta pediu para os internautas pararem de "jogar hate" na amiga que tudo não passava de uma brincadeira.

Após 'cantada' de Jojo Todynho, Léo Santana e Lore Improta se pronunciam

Na terça-feira, 07, a cantora Jojo Todynho virou assunto nas redes sociais ao soltar uma "cantada" para o cantor Léo Santana. Ela insinuou que tem interesse no "gigante". Após o desabafo, a funkeira pediu desculpas para a esposa do artista, Lore Improta, dizendo que é difícil não cobiçá-lo.

Nos comentários do vídeo, em que a campeã de A Fazenda 12 apareceu revoltada com sua dieta e desabafando sobre Leo Santana a fazer cair em tentação, o baiano decidiu se pronunciar.

"Ei sério... não dá! Você precisa ser estudada... porque... olha isso Neni [apelido carinhoso da dançarina]", escreveu o cantor dando várias risadas e chamando a mulher para ver o vídeo engraçado.