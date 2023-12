Após rumores de namoro, Yasmin Brunet desabafa sobre estar solteira

Sozinha publicamente desde o término de seu casamento com Gabriel Medina, Yasmin Brunet desabafa sobre a vida de solteira com seus seguidores

A modelo Yasmin Brunet confessou na noite da última sexta-feira, 15, que está pronta para um novo relacionamento. Solteira desde o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina em 2022, a loira desabafou com seus seguidores nas redes sociais sobre a sua solteirice.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a influenciadora digital deixou claro que está solteira e a procura de um amor para sua vida. "Ai, quero um namorado. Deus se for da tua vontade, sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel, cheiroso", disse Yasmin..

Recentemente, a famosa teve seu nome conectado ao cantor MC Daniel, com quem ela supostamente estaria vivendo um romance. No entanto, após negar que algo sério estivesse rolando entre os dois, Brunet ainda admitiu que gosta de estar em relacionamentos. "Eu gosto de namorar. Prefiro mil vezes do que a vida de solteira", confessou em resposta a um seguidor.

Nas redes sociais, ela ainda falou sobre um detalhe que procura em um homem, mas disse que prefere não citar todas as características que lhe atraem. "Tatuado não tá mais na lista?", questionou um internauta. "Tá sim kkk mas se eu for colocar tudo na lista vai virar um livro", respondeu Yasmin.

Confira:

Ai quero um namorado 🥰 — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) December 16, 2023

Deus se for da tua vontade sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel, cheiroso ❤️ — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) December 16, 2023

Passa nada eu gosto de namorar :) prefiro mil vezes do que a vida de solteira — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) December 16, 2023

Tá sim kkk mas se eu for colocar tudo na lista vai virar um livro 🫠 — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) December 16, 2023

Após rumores com Yasmin Brunet, MC Daniel confirma que está solteiro

Com uma série de burburinhos sobre um possível romance entre MC Daniel e Yasmin Brunet, o funkeiro deixou claro que está solteiro em suas redes sociais. No último dia 11, o ex de Mel Maia confirmou os rumores de que a dupla havia se afastado após terem sido flagrados juntos em diversas situações.

"Como vocês me conhecem, sou um cara que gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, que eu gosto. Estou solteiro, não estou namorando, então vou fazer o quê? Comprar joias para a minha mãe e minhas avós, que elas merecem", disse ele em vídeo, durante compras em Porto Alegre.