Após rumores com Yasmin Brunet, MC Daniel confirma que está solteiro

A relação entre o funkeiro e a modelo teria esfriado; em suas redes sociais MC Daniel atualizou seus seguidores sobre status de relacionamento

Após uma série de burburinhos de um possível romance entre o MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet, o funkeiro anunciou nesta segunda-feira, 11, em suas redes sociais que está solteiríssimo. O pronunciamento vem para confirmar os rumores de que os pombinhos teriam se afastado e a relação dos dois havia esfriado.

"Como vocês me conhecem, sou um cara que gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, que eu gosto. Estou solteiro, não estou namorando, então vou fazer o quê? Comprar joias para a minha mãe e minhas avós, que elas merecem", disse ele em vídeo, durante compras em Porto Alegre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel começou a circular com Yasmin Brunet em outubro deste ano, e a convivência dos dois parecia bastante intensa com a modelo passando dias na casa dele. Ela foi ao aniversário da avó do funkeiro e aparecia constantemente em seus stories e em eventos.

Mas em novembro, mesmo sem nunca terem assumido nada, os internautas começaram sentir falta do possível casal e passaram a especular na web. Segundo o Lucas Pasin, do UOL, a decisão teria sido tomada pelo ex-namorado da atriz Mel Maia, que está trabalhando muito.

Diante de tantos compromissos, o cantor não estaria tendo para se dedicar a influenciadora. Depois disso, a loira teria ficado desanimada e eles não estariam mais vistos juntos. Inclusive, MC Daniel teria sido flagrado com uma tiktoker.

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.