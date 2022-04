Após quase um mês, Rodrigo Mussi recebe alta do Hospital das Clínicas

Rodrigo Mussi recebe alta após ficar internado por causa de acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 15h38

Notícia boa! Nesta quinta-feira, 28, Rodrigo Mussi (36) finalmente recebeu alta do Hospital das Clínicas.

Após ficar praticamente um mês internado por causa de um acidente que aconteceu na madrugada do dia 31 de março, ele finalmente está melhor.

O gerente comercial está sendo transferido para uma clínica de reabilitação específica para o seu tratamento.

A notícia foi divulgada, através do Instagram, pela equipe de redes sociais do ex-participante do BBB 22.

“Rodrigo Mussi teve alta do Hospital das Clínicas. Já foi transferido para a reabilitação intensiva, está disposto e muito focado! Estamos orgulhosos do nosso guerreiro”, disseram.

Nos Stories, o irmão de Rodrigo também contou a novidade. “E a alta do HC veio. O Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral”, começou Diogo Mussi.

“Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado, disse que vai dar conta de tudo. À noite eu volto para expôr o recado dele para os fãs. Bora, guerreiro!”, prometeu ao final.

Confira o post noticiando que Rodrigo Mussi recebeu alta do hospital:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)