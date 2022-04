Globo presta homenagem para Rodrigo Mussi na final do BBB 22

No final do BBB 22, a emissora prestou uma homenagem para Rodrigo Mussi, que está se recuperando após sofrer um acidente

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 00h40

A Globo prestou uma homenagem especial para Rodrigo Mussi (35) na final do BBB 22. O gerente comercial sofreu um acidente de carro no final de março e está se recuperando em um hospital de São Paulo.

Durante o programa desta terça-feira, 26, a emissora preparou um vídeo em que o ex-BBB aparece revivendo momentos no lugar de Arthur Aguiar (33), um dos finalistas do reality ao lado de Douglas Silva (33) e Paulo André (23).

Em algumas imagens, Rodrigo aparece no Quarto Secreto, ocupado pelo ator, e também é exibido vídeos em que os outros participantes falam dele ao longo programa, o colocando como um dos protagonistas da edição.

A montagem em que Mussi aparece na final do BBB acontece após uma conversa de Eliezer (32) e Arthur. "Se Rodrigo continuasse, ele teria sido uma peça muito importante para o jogo", comentou o empresário na ocasião. Logo depois, o ex-BBB aparece no lugar do ator vestido de coelho, quando ele retorna do paredão falso.

Vale dizer que o boletim médico divulgado nesta terça-feira revelou que o gerente comercial deve receber alta hospitalar ainda nesta semana. "Rodrigo Mussi a cada dia se recupera mais, essa semana terá alta do Hospital das Clínicas e será transferido para um local específico para o seu tipo de reabilitação intensiva! Hoje se alimentou super bem, fez a fisioterapia e a cada dia está menos confuso e mais lúcido. Todo dia é uma vitória", diz o comunicado.

Confira a homenagem da Globo para o ex-BBB: