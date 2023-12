Após polêmica, Renato Aragão mostra apoio a sua filha, Lívian Aragão

Após falas polêmicas de Lívian Aragão, seu pai, o humorista Renato Aragão, sai em sua defesa e mostra seu apoio na internet; confira!

A atriz Lívian Aragão foi detonada pelos internautas após algumas de suas falas em uma palestra que ela deu recentemente terem uma repercussão negativa. Nesta sexta-feira, 15, a artista foi acusada de generalizar a produtividade das pessoas, após alguns terem compreendido que ela tenha dito que todos tenham as mesmas oportunidades de suceder na vida.

Em defesa de sua filha, o humorista Renato Aragão decidiu mostrar apoio público à artista. Pouco tempo após Lívian explicar suas falas aos seus seguidores, seu pai publicou uma foto com ela em seu perfil oficial do Instagram. No clique, os dois apareceram com os rostos juntinhos e um sorriso no rosto.

Na legenda, o eterno Didi foi breve, mas objetivo em sua declaração. "Filha tenho muito orgulho da mulher que você é. TE AMO", escreveu ele. Sua filha logo agradeceu pelo carinho e também se declarou: "Te amo".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Aragão (@renatoaragao)

Lívian Aragão se pronuncia após falas polêmicas

Em suas redes sociais, a atriz Lívian Aragão decidiu falar um pouco sobre as suas falas polêmicas em uma palestra recente, que tiveram uma repercussão negativa na web. Em seu pronunciamento, publicado em seu Instagram, ela negou ter generalizado a produtividade de todos e explicou sobre a palestra.

"Oi pessoal, viralizou um corte da minha palestra sobre produtividade de uma forma negativa nesses últimos dias. Acredito que as falas que mais repercutiram foram ‘o sol nasce para todo mundo’e ‘todo mundo tem 24h no dia (…)’. É importantíssimo levarmos em consideração o fato de que esse vídeo é apenas um corte, um fragmento, de uma palestra com um contexto muito maior. Tenho plena consciência dos meus privilégios. Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver”, disse ela.

E completou: "Meu intuito da palestra era (e foi) mostrar que todos nós temos sim 24h no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva. O público alvo da palestra eram pessoas que queriam aprender a ser mais produtivas e não estavam conseguindo, mesmo tendo privilégios… Um grupo específico, nichado, eu não estava generalizando, não estava me dirigindo ao ‘mundo inteiro’”.

Por fim, ela declarou: "Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades. Sei o quanto esta fala seria equivocada, ainda mais em um país como o Brasil, que sofre absurdamente com a desigualdade e que grande parte da população trabalha diariamente muito mais do que 8h para conseguir sustentar suas famílias. Minha fala era única e exclusivamente sobre produtividade e sobre fazer o melhor com o tempo que temos disponível. Convido vocês a assistirem ao ‘Vibe Boa Podcast’e talvez vocês possam começar a me conhecer melhor e não me julgar por apenas um corte, uma fala… Tenho vídeos no YouTube contando minhas experiências de vida e alguns filmes que vocês podem se divertir assistindo! A todo que me seguem e compreenderam minhas falas: muito obrigada. Um beijo, Lívian Aragão”.