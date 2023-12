Lívian Aragão se pronuncia após polêmica: ‘Não estava generalizando’

Filha do humorista Renato Aragão, Lívian Aragão rompe o silêncio após repercussão negativa de suas declarações em uma palestra

A atriz Lívian Aragão, que é filha do humorista Renato Aragão, compartilhou um desabafo sobre a repercussão negativa de trechos de uma palestra que deu recentemente. Ela foi alvo de mensagens que a acusavam de generalizar a produtividade das pessoas, mas ela negou que este fosse o seu objetivo e explicou sobre a palestra.

"Oi pessoal, viralizou um corte da minha palestra sobre produtividade de uma forma negativa nesses últimos dias. Acredito que as falas que mais repercutiram foram ‘o sol nasce para todo mundo’e ‘todo mundo tem 24h no dia (…)’. É importantíssimo levarmos em consideração o fato de que esse vídeo é apenas um corte, um fragmento, de uma palestra com um contexto muito maior. Tenho plena consciência dos meus privilégios. Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver”, disse ela.

E completou: "Meu intuito da palestra era (e foi) mostrar que todos nós temos sim 24h no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva. O público alvo da palestra eram pessoas que queriam aprender a ser mais produtivas e não estavam conseguindo, mesmo tendo privilégios… Um grupo específico, nichado, eu não estava generalizando, não estava me dirigindo ao ‘mundo inteiro’”.

Por fim, ela declarou: "Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades. Sei o quanto esta fala seria equivocada, ainda mais em um país como o Brasil, que sofre absurdamente com a desigualdade e que grande parte da população trabalha diariamente muito mais do que 8h para conseguir sustentar suas famílias. Minha fala era única e exclusivamente sobre produtividade e sobre fazer o melhor com o tempo que temos disponível. Convido vocês a assistirem ao ‘Vibe Boa Podcast’e talvez vocês possam começar a me conhecer melhor e não me julgar por apenas um corte, uma fala… Tenho vídeos no YouTube contando minhas experiências de vida e alguns filmes que vocês podem se divertir assistindo! A todo que me seguem e compreenderam minhas falas: muito obrigada. Um beijo, Lívian Aragão”.

View this post on Instagram A post shared by Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Lívian Aragão exibe boa forma na praia

A atriz Lívian Aragão agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos do seu dia de folga na praia. A estrela registrou o seu passeio em uma praia em um lindo dia de sol e caprichou nas poses.

Nas fotos, ela apareceu só de biquíni fio-dental e fininho enquanto se divertia no local. Inclusive, ela deixou à mostra o bumbum e as curvas impecáveis. “Lembranças de um dia ensolarado”, disse ela.

Nos comentários, a beldade recebeu vários elogios dos fãs. “Lindíssima. Meu conceito de beleza natural”, afirmou um fã. “Que perfeita”, escreveu outro. “Zero defeitos”, comentou mais um.