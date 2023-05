Após 'Linha Direta' ser criticado por parente de Eloá, Pedro Bial comenta sobre programa

Pedro Bial falou sobre o sucesso do programa 'Linha Direta' e qual acredita ser a mensagem que ele passa no 'Encontro'

O apresentador do programa 'Linha Direta', Pedro Bial, falou sobre as intenções da volta da atração, após ela ser criticada pela cunhada de Eloá Pimentel, vítima do primeiro caso exibido na última semana.

No 'Encontro', o jornalista explicou: "O Linha Direta vem de uma tradição que a gente gosta de romance policial, histórias de crime". Ele então explicou o que acredita que o programa quer dizer: "O cérebro é mais forte que a força bruta. Essa acho que é a lição central que o Linha Direta nos traz para enfrentar um mundo com tanta violência".

"Além disso tem a nossa sensibilidade de seremos humanos de querer entender a natureza do mal. O que um ser humano tem de monstruoso? O que um monstro pode ter de humano? Será que são monstros os criminosos ou pessoas como nós que se perderam no caminho?", questionou ele.

"Eu confesso que quando eu estava assistindo, eu pensei exatamente a mesma coisa", declarou Patrícia Poeta, que em sequência falou do caso Eloá: "Você percebe os erros que aconteceram naquele momento, há 15 anos atrás, você pensa 'nossa, aquilo atrapalhou, o que a gente pode melhorar caso isso aconteça novamente?'"

Cunhada de Eloá criticou programa

"Existiam sonhos, esperanças, sorrisos, projetos, histórias e muitas outras coisas positivas que poderiam manter a memória sempre viva nesta e em outras gerações", prosseguiu ela. "Mas, ao invés disso, preferiram a dor, preferiram limitar a história apenas aos momentos mais difíceis da vida de alguém", disse Cintia Pimentel sobre a exibição do programa.

Por fim, a cunhada de Eloá enviou uma mensagem e pediu leis mais rigorosas para situações semelhantes. "Espero que, pelo menos, isso sirva para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Oro a Deus para que Ele console mais uma vez o coração daqueles que estão revivendo essa dor", concluiu.