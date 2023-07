Após festa, Éder Militão dá carona para a mãe de sua filha, Karoline Lima

Após festão de um ano da filha, Éder Militão teria dado carona para Karoline Lima até hotel

A filha de Éder Militão e Karoline Lima teve um festão de um ano nesta segunda-feira, 10. O evento luxuoso deu o que falar nas redes sociais não apenas pela decoração impecável, mas também por vários "babados" que aconteceram durante a comemoração.

Após ter até uma suposta expulsão e o look da namorada do craque ter virado alvo de críticas, correram boatos de que Éder Militão teria dado carona para a mãe de sua filha no final da festa. As informações foram dadas com exclusividade pelo Instagram Gossip do Dia.

Segundo a página, informantes contaram que Cássia Lourenço deixou o local de cara fechada. Mesmo assim, o jogador mostrou que mantém uma boa relação com a mãe de sua filha e lhe deixou no hotel após o grande evento.

As polêmicas da festa de um ano da filha de Éder Militão foram várias. O look da namorada do craque foi duramente criticado na web. E há quem tenha visto uma suposta indireta de Karoline Lima para Cássia Lourenço.

Leia também:Expulsão? Convidada é retirada da festa da filha de Éder Militão após atingir Karoline Lima

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.