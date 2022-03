Após divórcio, Kim Kardashian abdica do sobrenome de Kanye West nas redes sociais

Recém divorciada de Kanye West (44), a socialite Kim Kardashian (41) abdicou do sobrenome 'West' nas redes sociais.

Após o resultado do pedido de divórcio concedido na última quarta-feira, 02, Kim resolveu deixar de lado o sobrenome adotado após seu casamento.

Agora, sendo legalmente solteira, Kim vai usar apenas o sobrenome 'Kardashian' para fins lucrativos e seus documentos pessoais.

🚨 Kim Kardashian retirou o sobrenome West de todas as suas redes sociais, após finalizar seu divórcio com Kanye West.



O sobrenome agora pertence somente ao ex-marido e os filhos que eles possuem juntos. Kim optou por vontade própria para retirar o sobrenome, no tribunal. pic.twitter.com/wUmNyY4zMY