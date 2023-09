Após divórcio, Britney Spears tem novo affair com passado criminoso, diz site

Após sua separação de Sam Asghari, Britney Spears teria engatado romance com ex-funcionário com passado criminoso; saiba mais!

Parece que a fila já andou para Britney Spears, que está passando por um processo conturbado de divórcio. Separada do modelo Sam Asghari, a cantora teria engatado em um novo romance polêmico logo após o término de seu relacionamento. Isso porque seu suposto novo affair tem um passado criminoso.

Segundo o site Page Six, a Princesa do Pop está namorando seu ex-funcionário, o faxineiro Paul Richard Soliz, de 37 anos. Eles afirmam que ele havia sido contratado sem uma checagem sobre o seu passado, que possui uma lista criminal extensa.

Os crimes incluem uma condenação por pertubação de paz, além de duas infrações de carro, onde ele foi pego dirigindo sem a carteira de habilitação uma vez e, em uma acusação diferente, com sua licença suspensa. O mais grave, no entanto, foi uma acusação de ter colocado crianças em perigo. A acusação, no entanto, foi indeferida devido à negociação de uma confissão.

O Page Six também afirmou que suas fontes lhe certificaram que Spears não traiu o seu ex-marido, Sam Asghari, enquanto eles ainda eram casados. A confirmação veio após os rumores de que o principal motivo do divórcio teria sido uma traição por parte da cantora.

A separação de Britney Spears e Sam Asghari

Em 16 de agosto, a imprensa confirmou o divórcio de Britney Spears e Sam Asghari após 14 meses de casamento. O ex-casal se conheceu em 2016, quando o modelo interpretou o par romântico da cantora em um de seus videoclipes. Desde então, eles engataram em um longo romance.

Em 2022, com o fim da tutela de seu pai, Spears decidiu celebrar a sua união com uma linda cerimônia de casamento. A celebração foi intimista, mas luxuosa, e contou com diversos nomes de Hollywood, incluindo Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore e Donatella Versace.

O divórcio veio pouco tempo após completarem um ano do seu casamento, com alegações de traições por parte da Britney. Desde então, o ex-casal vem travando uma longa batalha judicial, onde eles disputam pelos bens da cantora, que são protegidos por um acordo pré-nupcial.