Após desabafo da ex, Victor Pecoraro dispara: "Estou muito feliz sem ela"

Nas redes sociais, Victor Pecoraro voltou a falar sobre o fim de seu casamento com Renata Müller após a ex fazer um novo desabafo

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 15h04

Victor Pecoraro (44) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para falar novamente sobre o fim de seu casamento com Renata Müller após ela compartilhar um vídeo chorando e desabafando sobre o término.

No Stories do Instagram, o ator compartilhou uma frase em respostas as pessoas que estão querendo saber sobre sua vida após sua ex acusá-lo de traição. "Grande campanha pela vida: cada um cuidando da sua. Participe você também."

Depois, ele gravou alguns vídeos e disse que não ficará dando satisfação sobre sua vida. "As pessoas e a mídia estão repercutindo o que a mãe das minhas filhas fala. Não é questão de estar certo ou certo, a satisfação que eu tenho que dar é para Jesus", afirmou.

Pecoraro também falou sobre as mensagens de apoio e críticas que está recebendo. "Tem gente mandando mensagens positivas, mensagens negativas. Quer saber a real? Estou muito feliz sem ela. Essa é a real", disparou ele.

Após a declaração, o ator também postou um texto religioso. "O povo crucificou Jesus, então meus ouvidos não estão para vocês e sim para Aquele que me libertou, que me ama e sempre me amará. Te amo Jesus", escreveu ele.

Confira as publicações de Victor Pecoraro:

Reprodução/Instagram

Desabafo da ex-mulher

A ex-mulher de Pecoraro fez um desabafo nas redes sociais sobre o fim do seu casamento com o ator. Renata acusa o ex-marido de tê-la traído e se envolvido com a atriz Rayanne Morais quando eles ainda estavam casados. Em novos vídeos no Instagram, ela contou detalhes de quando descobriu tudo.

"Estava tudo bem entre nós. Lá, ele começou a se distanciar de mim, e eu comecei a cobrar, porque eu estava sozinha para cuidar das nossas filhas. Comecei a me incomodar com os stories e fotos que ele postava com ela. Ele dizia: 'imagina, amor, você está doida, eu não ficaria com a Rayanne nem se fosse solteiro. Ela não faz meu tipo'. Disse que esqueceu. Um dia eu explodi com essa falta de responsabilidade afetiva. A sensação que eu tenho é de que as atitudes foram premeditadas para eu explodir, pedir a separação e ele ficar livre", disse ela em um trecho do desabafo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!