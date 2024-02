Após transplante, Faustão voltou para hospital 24 dias depois; relembre

Em 2023, Faustão passou por uma delicada cirurgia de transplante de coração e precisou de muitos cuidados durante recuperação

No último ano apresentador Fausto Silva (73), também conhecido como Faustão, causou um verdadeiro susto nos fãs após passar por um transplante de coração. A situação deixou todos em alerta, principalmente os familiares do comunicador. Na época, ele chegou a ser internado 24 dias depois da cirurgia de risco.

Em meio à repercussão do caso, a assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein, onde Fausto realizou o transplante, precisou vir a público explicar que se tratava de uma internação de rotina envolvendo transplantados.

Conforme informações passadas pelo hospital, Faustão foi internado para passar por "exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição".

No mesmo período, a unidade havia explicado que a alta do apresentador era para ele passar a realizar o tratamento em casa, onde ele iria seguir "sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco".

A notícia foi recebida com muita comemoração por admiradores do comunicador, que ficaram ansiosos por boas notícias. Já em casa, ele fez questão de compartilhar um vídeo mostrando o quanto estava feliz com sua recuperação.

"Alô galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida", disse o pai de João Silva, novo apresentador da Band.

No mesmo vídeo, ele também revela que a batalha não terminou e que ele teria alguns meses pela frente, onde iria passar por tratamentos e ficaria em constante observação. "Agora eu tenho uma segunda fase. São mais dois, três meses de fisioterapia para a recuperação”, declarou.