Após cortar Luciana Gimenez de foto, Grazi Massafera volta atrás

Depois de postar foto cortando Luciana Gimenez, Grazi Massafera volta atrás e reposta clique com a apresentadora presente

Depois de repercutir a foto com Luciana Gimenez cortada na rede social de Grazi Massafera, a atriz voltou atrás nesta segunda-feira, 19, e repostou o clique em seus stories para esclarecer o mal entendido.

Isso porque, após a ex-BBB compartilhar o registro tirado no último sábado, 17, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, tirando a apresentadora da RedeTV! do clique e deixando todas as outras presentes, a loira acabou levantando suspeitas de um possível "climão" entre elas.

Diante da situação, Grazi Massafera compartilhou novamente o encontro com Camila Queiroz, Juliana Paes, Juliette Freire e Thaila Ayala, além de Gimenez. "Olha esse Carnaval aí minha gente", escreveu a mãe da filha de Cauã Reymond.

Veja a foto postada sem o corte:

Luciana Gimenez relembra separação após 12 anos de casamento

Luciana Gimenez foi casada ao longo de 12 anos com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo filho, Lorenzo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra casamento com o empresário e separação em 2018: "Foi bem doloroso".

"Não era uma época boa, separar nunca é bom. A dor vem junto. Ninguém casa para separar, então você fica triste. É um término de um ciclo. Tenho uma grande dificuldade de terminar coisas, mesmo que venham outras diferentes ou melhores, eu não gosto de terminar ciclos. Foi bem doloroso. Se alguém sofre, sou eu, e com vontade", compartilha Luciana Gimenez.

A apresentadora se casou em 2006 com uma cerimônia discreta e repleta de famosos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ao revisitar uma das capas da CARAS, ela recorda a celebração: "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair do casamento". "Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", pondera. Leia mais aqui.