Após conhecer Selena Gomez, Maisa se encontra com rapper americano por acidente

Horas depois de conhecer Selena Gomez, Maisa Silva se encontrou com o rapper Lil Uzi Vert sem querer

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 21h21

Na última quarta-feira, 29, Maisa Silva (20) realizou seu sonho de conhecer a cantora Selena Gomez. E para sua surpresa, apenas horas depois do encontro com a ídola, a atriz brasileira esbarrou com um rapper famoso no avião.

Depois de encontrar Selena, a jovem apresentadora foi para o aeroporto pegar um outro voo para uma viagem que fará sozinha. Em seu Instagram, a atriz da série De Volta Aos 15 contou que encontrou o rapper Lil Uzi Vert no avião.

Em seus stories, Maisa não disse o nome do rapper em voz alta para os passageiros do voo não identificarem o artista.

A atriz ainda revelou um momento engraçado que aconteceu durante o encontro: “Eu dei oi para ele, e ele deu oi pra mim também. Super simpático, fofo. Aí um cara passou e achou que eu estava cumprimentando ele mas na verdade não era. Era o famoso que eu estava dando oi, aí a gente deu risada”.

Maisa contou que não tirou foto com o rapper: “Ele está ali sentadinho aqui atrás. Eu adorei, achei um encontro inesperado. E eu não sei se vou ter coragem de tirar foto com ele depois”.

Confira aqui os stories de Maisa falando do seu encontro com Lil Uzi Vert!

Reprodução: Instagram