Após cancelamentos, Léo Santana garante turnê e avalia cenário: 'Outros fatores'

Nesta quarta-feira, 15, o cantor Léo Santana (36) promoveu o lançamento do seu novo projeto PaGGodin, que deve rodar o Brasil em turnê a partir do mês de agosto. O anúncio aconteceu no mesmo dia que Ludmilla (29) e Ivete Sangalo (51) cancelaram suas turnês. Durante entrevista coletiva, que a CARAS Brasil marcou presença, ele avalia o cenário musical: "Outros fatores".

Primeiramente, Léo lamenta o ocorrido com as duas cantoras. Ele acredita que isso pode impactar seu lançamento, mas reforça que está confiante com sua turnê pelo Brasil. Esse é um desejo antigo e bastante exigido pelos fãs do cantor.

"Essa história da Lud e da Ivete terem cancelado envolve diversos outros fatores, que, nesse caso, eu não sei quais são. Eu confio muito no meu time, também nos contratantes, nos nossos parceiros que estão comigo quase nesses 20 anos de carreira. Então, tem muita coisa que, de fato, vai dar certo nessa turnê", declara.

Durante a conversa, Léo Santana confessa que o cenário da música não está fácil para os artistas: "Não só devido a essas duas turnês serem canceladas, mas o mercado da música também está preocupante. Vender ingressos hoje não está fácil. Não mesmo. Tá difícil, mas a gente tem que ir para luta, não tem jeito".

Apesar disso, o cantor abre o coração e revela que está bastante confiante com o lançamento dessa nova turnê. Léo comenta que seus fãs pedem Paggodin já tem bastante tempo, mas ele acredita que este é o momento certo para acontecer.

"Eu estou super confiante, até porque, é um desejo meu como pessoa artística e também dos meus fãs. Me cobravam isso há muitos anos. E eu sempre falava: 'Acho que não é hora, ainda tem outros projetos da frente para priorizar. Na hora certa isso vai acontecer'. E chegou esse momento", finaliza.

O projeto PaGGodin tem um álbum gravado no Rio de Janeiro, com participações de Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. Léo Santana entregará aproximadamente quatro horas de show, com uma vibe fim de tarde, e uma mistura de pagode com o suingue do baiano.

A turnê já conta com 12 apresentações confirmadas. Em Salvador, o show acontece em setembro. O roteiro inclui ainda Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus, Curitiba, Brasília, Maceió, Aracaju e Belém.

