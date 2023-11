Após Bruna Biancardi anunciar o término, Neymar posta nas redes sociais

Bruna Biancardi anunciou o término nesta terça-feira, 28, em suas redes sociais; o jogador está se recuperando de uma cirurgia

Nesta terça-feira, 28, Bruna Biancardi anunciou em seu Instagram o fim de seu relacionamento com Neymar Jr. Poucos minutos depois, a notícia ganhou grande repercussão nas redes sociais, e o atleta surgiu em seu perfil da rede sem se pronunciar sobre o assunto. Neymar publicou uma foto em que aparece em repouso, mostrando os bastidores de sua recuperação.

Acontece que, em 17 de outubro, o craque da Seleção Brasileira passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior. Desde então, Neymar está afastado dos campos, concentrado em sua reabilitação. “Recovery. All Time”, que traduz para, "Recuperação. O tempo todo” , escreveu o jogador.

Foto: Reprodução / Instagram

Horas antes, Bruna publicou em seu perfil:"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo", escreveu. "Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias".

Bruna Biancardi esclareceu rumores antes de término com Neymar

Segundo informações divulgadas pelo colunista Thiago Sodré, Bruna não poderia se manifestar sobre supostas traições, farras ou outras polêmicas envolvendo o relacionamento para evitar manchar a imagem do jogador.

Conforme informações do colunista, a influenciadora receberia uma pensão avaliada em em R$ 200 mil ao mês para não se pronunciar e viajar com a filha em meio aos compromissos profissionais do jogador, que atualmente integra um clube saudita. Mas todos os rumores do suposto acordo foram desmentidos por Bruna através de suas redes sociais.

“Comunicado oficial - Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho e informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’”, afirmou a influenciadora em uma nota divulgada em meio aos rumores de um suposto término com o jogador.