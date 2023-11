Bruna Biancardi ganha apoio da web após confirmar término com Neymar

O nome da influencer foi parar nos assuntos do momento no Twitter; Bruna Biancardi anunciou o término nesta terça-feira, 28

Bruna Biancardi ganhou o apoio dos internautas, nesta terça-feira, 28, após anunciar o fim de seu relacionamento com o pai da sua filha, o jogador Neymar Jr. Um dos termos mais citados nas publicações que falavam sobre o rompimento do ex-casal foi “livramento”, palavra associada ao fim do relacionamento de Bruna Marquezine e o jogador de futebol.

Logo após o anúncio o nome da influencer logo foi parar nos trending topics do twitter e a mamãe da Mavie recebeu uma série de tweets em seu apoio:

Fiquei feliz de ver que a Bruna Biancardi terminou qualquer coisa que ela tinha com o Neymar. Ela tava sendo chacota dele e dos fãs dele. Ela não merecia isso. LIVRAMENTO — Matheus (@odontinho) November 28, 2023

Aleluia arrepiei Bruna Biancardi, até que fim 🙌🏼 a mamãe tá oficialmente solteira! Graças a Deus! Antes só do que mal acompanhada. pic.twitter.com/W2qOMdmpoj — Lu (@lucds28) November 28, 2023

Bruna Biancardi confirma fim do namoro

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.

Bruna Biancardi esclareceu rumores antes de término com Neymar

Segundo informações divulgadas pelo colunista Thiago Sodré, Bruna não poderia se manifestar sobre supostas traições, farras ou outras polêmicas envolvendo o relacionamento para evitar manchar a imagem do jogador.

Conforme informações do colunista, a influenciadora receberia uma pensão avaliada em em R$ 200 mil ao mês para não se pronunciar e viajar com a filha em meio aos compromissos profissionais do jogador, que atualmente integra um clube saudita. Mas todos os rumores do suposto acordo foram desmentidos por Bruna através de suas redes sociais.

“Comunicado oficial - Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho e informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’”, afirmou a influenciadora em uma nota divulgada em meio aos rumores de um suposto término com o jogador.