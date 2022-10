Apaixonado, Kaká Diniz se declara para Simone: ''Amor verdadeiro''

O empresário Kaká Diniz compartilhou uma belíssima declaração para a esposa, Simone, e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 12h37

Kaká Diniz (37) usou as redes sociais para declarar o seu amor pela esposa, Simone (38). O empresário compartilhou uma linda selfie dos dois e emocionou ao falar sobre o casamento.

Na imagens, o casal aparece sorridente dentro do carro. "Dedique-se todos os dias a quem acreditou em você quando você não era ninguém. Reconheça quem estendeu a mão pra você quando muitos apenas te ignoravam. Entregue-se verdadeiramente a quem se entregou a você sem duvidar", começou ele.

"A graça da vida é a busca perfeita num amor imperfeito, feito por pessoas imperfeitas. Qual o segredo? Saber que todo relacionamento é feito por pessoas imperfeitas", completou.

Por fim, Kaká falou diretamente com a amada. "Como eu amo suas imperfeições e, quando vejo o quão puro é o ser humano que você é, eu descubro sua perfeita imperfeição no seu amor verdadeiro. Te amo @simonemendes", concluiu.

Viajando a trabalho, ele recebeu uma resposta da cantora. "Te amo! Volta logo pra gente", disse ela.

SIMONE DÁ DETALHES DA CARREIRA SOLO

Simone Mendes(38) abriu o jogo sobre a preparação para o lançamento de sua carreira solo. Em agosto deste ano, a cantora e sua irmã, Simaria (40), anunciaram o fim da dupla, e revelaram que iriam seguir carreiras solo. Em seu canal do YouTube, a sertaneja gravou um vídeo para contar como está lidando com essa nova fase profissional. No começo, ela falou sobre o fim da parceria com a irmã e ressaltou que tem muito carinho por tudo que elas viveram.

Simone também contou que já tem vários shows agendados com seu novo projeto. Ela revelou que se apresentará em João Pessoa com Jorge e Mateus, em São Paulo com Zé Vaqueiro, entre outros. "Tem muita coisa boa já marcada", avisou ela, contando que também vai lançar um novo DVD, que contará com a mesma banda, contudo, agora terá dois backing vocal.

