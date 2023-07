Apaixonado, Fábio Jr. dá beijão em Fernanda Pascucci em viagem: "Sextou"

Fábio Jr. comemora a chegada da sexta-feira em cruzeiro ao lado da esposa, Fernanda Pascucci

Fábio Jr. está aproveitando sua estadia no Navio Chitãozinho e Xororó, que comemora 50 anos de carreira da dupla. E para curtir os dias quentes nos Estados Unidos, o cantor conta com a companhia de sua esposa, Fernanda Pascucci, com quem é casado desde 2016.

Nesta sexta-feira, 14, o Fábio apareceu com um drink nas mãos e um grande sorriso no rosto. "Por aqui, mais um dia lindo do Navio Chitãozinho e Xororó", escreveu o cantor na legenda da publicação, sem se esquecer da hashtag "#sextou".

No final do álbum de fotos, o galã aproveitou para compartilhar uma foto dando beijão em Fernanda. "Minha vida", comentou a esposa na publicação. Os dois também receberam vários elogios de seus seguidores. "Lindo casal", disparou fã. "Sempre gato", enalteceu admiradora. "Mas só fica mais lindo. Sorriso contagiante", escreveu seguidora.

Confira a foto:

Cleo desabafa sobre pressão de ter pais famosos

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a atriz e cantora Cleousou o espaço para falar sobre a pressão de ter pais famosos e a sua verdadeira motivação para que posasse nua.

“Fiz porque era um momento de entendimento da minha estética e do que eu gostava que, mais nova, tinha medo de assumir pela objetificação da mulher. Mas, com uns 27 [anos], comecei a me conectar com o espírito de mais novinha. Essas coisas não tinham peso para mim, simplesmente achava sexy, bonito e legal. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro?”, explicou a atriz.

Além disso, Cleo comentou sobre a expectativa que o público cria por ela já ter nascido famosa. “Tinha um inconsciente coletivo, ainda tem, de ser filha da Gloria Pires e do Fábio Jr. e estar dentro de uma caixa. Você tem que ser uma princesinha perfeita porque já nasceu em berço de ouro e filha de dois rockstars. Você tem que ser o que as pessoas esperam de você, que nem elas sabem o que é, mas se você não for, tá tudo errado, você não presta, não vale nada e é um lixo. Falei 'então estou pronta para me acharem um lixo'”, desabafou.