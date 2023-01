Apaixonada, Samara Felippo surge aos beijos com namorado:"O amor venceu!"

A atriz Samara Felippo se derreteu nos braços do namorado, Elidio Sanna, e declarou todo seu amor pelo rapaz na rede social

Na tarde desta terça-feira (03), Samara Felippo (44) mostrou que está amando. A atriz esbanjou romantismo ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos beijando o namorado, o humorista Elidio Sanna (43).

Nas imagens, a atriz apareceu ao lado do amado trocando beijos e carinhos enquanto curtiam à posse de Lula no último domingo (1), em Brasília. Os pombinhos apareceram em clima de romance enquanto comemoravam o momento juntos.

Apaixonada, escreveu na legenda da postagem: "Não dá para guardar só para mim essa felicidade! Varrendo o rolê para variar com ele. Brasília - 02/01/2023", disse.

"Que dia! Que histórico, emocionante. Eu fui! Eu estava! Chorei, ri, dancei, encontrei com amigos queridos e pessoas que admiro demais. Tietei mesmo! Estar lá foi maravilhoso! Que seja um ano maravilhoso e de esperança novamente! Boa jornada, Lula!", afirmou a atriz em outra publicação.

Nos comentários, os admiradores do casal não pouparam elogios: "Que fotos lindas!!!! O amor venceu!", "Felicidades ao casal", "Mas é muito linda!", "Eu amo vocês juntos!", disseram eles.

Recentemente, a atriz deixou os fãs preocupados ao revelar que está fazendo exames para investigar um possível endometrioma, cistos de endometriose que se formam nos ovários.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SAMARA FELIPPO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo reage após receber críticas por assumir cabelos brancos

Samara Felippo resolveu se pronunciar na web após receber diversas críticas depois que assumiu o novo visual com os cabelos brancos.

Em uma publicação compartilhada no feed de seu Instagram, a artista rasgou o verbo e desabafou. "Eu me olho hoje e vejo uma mulher livre, divertida, linda, madura, relativamente segura, pelo menos isso que eu tento me ensinar todos os dias: “fod@-se os outros, seja o que você quer ser”, vejo uma mãe incrível, uma atriz com 26 anos de carreira, potente e cheia de vida. Por que a sociedade insiste em rotular, rejuvenescer mulheres o tempo todo? Cremes “anti-rugas”, “ANTI- age”. É tudo ANTI vc envelhecer. ANTI sua liberdade, ANTI seu corpo, ANTI suas marcas", disse ela.