Samara Felippo desabafa após machucar o pé e atingir ligamentos: "Está horroroso"

A atriz Samara Felippo mostrou o pé machucado e contou que está esperando para saber se precisará passar por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 16h10

Samara Felippo (43) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para contar aos seguidores que torceu o pé. Nos Stories do Instagram, a atriz mostrou como ele estava inchado e explicou que a torção atingiu o ligamento.

"Está horroroso! Para ilustrar para quem pergunta o que aconteceu. Torci feio e atingiu o ligamento", detalhou a artista, que não deu detalhes sobre como aconteceu a torção. Depois, ela contou que talvez precisará passar por uma cirurgia. "Esperando para ver se vai ser caso de cirurgia ou não", acrescentou.

Em outra publicação, Samara mostrou o com gelo. "Será que amarrar o meu gelo com um body de bebê, roupa de boneca da Lara, diz muito sobre mim? Terapia, socorro! Que tipo de mãe eu sou?", brincou.

Confira a publicação de Samara Felippo:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Samara posa de biquíni e deixa tatuagem à mostra

Samara Felippo abriu álbum de fotos de viagem na companhia das herdeiras, Alicia (13) e Lara (9), frutos do relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho (39), e chocou os seguidores. A atriz ostentou curvas perfeitas ao posar com biquíni rosa à beira-mar. Em selfie, ela surgiu com o biquíni cavado, deixando à mostra uma tatuagem, que parece ser uma pequena flor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!