Aos 43 anos, Samara Felippo esbanja corpão de biquíni e deixa tatuagem à mostra: ''Belíssima''

Atriz Samara Felippo abre álbum de fotos de viagem com as filhas e ostenta curvas perfeitas ao posar de biquíni fio-dental

Redação Publicado em 04/09/2022, às 12h26

A atriz Samara Felippo (43) abriu álbum de fotos de viagem na companhia das herdeiras e chocou os seguidores no sábado, 03!

Ostentando as curvas perfeitas em biquínis coloridos fio-dental, a artista curtiu dias de descanso em parque aquático recentemente com as filhas, Alicia (13) e Lara (9), frutos do relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho (39).

Em seu perfil no Instagram, ela relembrou imagens do passeio e publicou série dos momentos de diversão em família. Nos cliques, Samara mostrou suas curvas ao posar com biquíni rosa à beira-mar. Em selfie, ela surgiu com o biquíni cavado, deixando à mostra uma tatuagem, que parece ser uma pequena flor.

"Achados no rolo da última viagem", escreveu Samara Felippo ao legendar as imagens.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à famosa. "Maravilhosa e encantadora uma princesa", Uma verdadeira mãe", "Lindas e a Samara nem parece mãe de duas, tá belíssima", exaltaram.

Os internautas também comentaram sobre o crescimento das meninas: "Que família linda… como são lindas as suas meninas", "Caramba! As meninas deram um salto gigante! Estão lindas como tu".

Nesta semana, a atriz usou as redes sociais para falar sobre a maternidade solo. Ela disse que não falou mal do ex-marido, Leandrinho. “Saiu tudo deturpado na mídia. Quem me conhece sabe que a frase: “Ele não me ajuda”, jamais sairia da minha boca. Falei diretamente para OS HOMENS PAIS e não para O PAI das minhas filhas. Vocês não “ajudam”, vocês têm OBRIGAÇÕES com essas crianças. Só pagar pensão não diminui a carga mental de ser a única referência para a formação de ser humano”, afirmou ela.

Aos 43 anos, Samara Felippo esbanja corpão de biquíni fio-dental:

Samara Felippo abre o coração ao falar de bissexualidade

Recentemente, Samara Felippo lançou o livro Mulheres Que Habitam em Mim e falou sobre feminismo, maternidade e sexualidade. Em um trecho do livro, ela contou sobre o seu relacionamento com Elídio Sanna, com quem ela está junto há cinco anos. Ela contou sobre como é o relacionamento mais livre entre eles. "Eu nunca gostei muito de rotina, de sempre ter que fazer as mesmas coisas. E o casamento, a vida a dois, tem muito de rotina. Em muitos casos, é bastante sufocante", disse ela, que completou: "Com o Elídio tem sido de uma maneira mais aberta, leve e com liberdade. Isso tem sido uma boa química para nós, sem cobranças. Inclusive, com ele, descobri sem tabus ou medo a minha bissexualidade".

