Apaixonada, Paolla Oliveira relembra primeiro encontro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira respondeu seus seguidores em uma perguntas e relembrou o primeiro encontro com o namorado

Paolla Oliveira postou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 06, um vídeo respondendo os comentários deixados sobre ela na web pelos internautas, incluindo algumas dúvidas, e como foi o primeiro encontro dela com o cantor Diogo Nogueira. O casal está junto desde 2021

Uma das perguntas feitas pelos internautas foi a respeito do primeiro encontro da artista com seu atual namorado, Diogo Nogueira. A seguidora perguntou se havia acontecido algum jantar entre eles, e com bom-humor a artista respondeu que "aconteceu o jantar, massa com camarão. Só que a ordem foi invertida", brincou a musa deixando no ar.

Além dessa dúvida do relacionamento, a artista falou também sobre força feminina, libertação de rótulos, respondeu um questionamento de um seguidor sobre o motivo de ela não ter filhos e se tem algum problema hormonal.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Recentemente, Diogo surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz: "Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta. Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla", contou o artista.

Revelações sobre o relacionamento

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Paolla fez revelações surpreendentes sobre sua intimidade com Diogo. Ela abriu o jogo sobre o modelo de relacionamento com o cantor e até sobre o uso de vibradores.

"O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho. Ele prefere sem", disse ela, que ainda revelou que até tentou usar roupas íntimas mais sensuais, mas que não deu certo. "A verdade é que eu fiz um truque uma três vezes andando com rendada pela casa, mas falei, 'amor, não vai rolar, não vou sustentar", confessou.