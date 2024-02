Apaixonada, Gisele Bündchen vive romance com treinador brasileiro, diz site

Solteira desde o fim do casamento com Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen está vivendo um novo amor com um treinador de jiu-jistu; saiba quem é

Ao que tudo indica, a modelo Gisele Bündchen está mesmo vivendo um novo romance! Solteira desde que anunciou o término de seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, após 13 anos de relacionamento, a famosa tem sido vista aos beijos com um affair.

De acordo com informações do jornal americano Page Six, ela e Joaquim Valente, treinador de jiu-jitsu brasileiro, "estão profundamente apaixonados". O casal teria sido flagrado juntos em Miami na noite da última quarta-feira, 14, data em que se comemorou o dia de São Valentim - ou 'Dia dos Namorados' em alguns países.

Ainda segundo o veículo mencionado, uma fonte afirmou que, além de estarem bastante próximos, os dois foram vistos aos beijos na vizinha durante a última semana. Ao longo do ano de 2023, Gisele Bündchen e Joaquim Valente também foram vistos juntos em diversas viagens à Costa Oeste, praticando esportes como paddle boarding.

No entanto, uma outra fonte teria revelado ao Page Six que ainda é muito cedo para falar sobre amor. "Eles estão se vendo discretamente desde o verão", disseram ao jornal. Vale lembrar que a modelo terminou o casamento de 13 anos com Tom Brady em outubro de 2022. Juntos, eles são pais de Ben e Vivian.

A modelo, inclusive, falou recentemente sobre a separação. "Tem sido difícil para a minha família. Tem sido muito coisa – em toda as áreas da minha vida", começou dizendo a modelo à revista americana People. "Eu sinto que sempre quando chove, é uma tempestade. Com todas as viradas diferentes que a vida dá, tudo que podemos fazer é o melhor que podemos, dadas as coisas que acontecem ao nosso redor", completou.

Gisele Bündchen and jiu-jitsu trainer Joaquim Valente ‘deeply in love,’ seen kissing on Valentine’s Day in Miami: sources https://t.co/wcH9RJLJUQpic.twitter.com/dgbAuac3VY — Page Six (@PageSix) February 16, 2024

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe

A modelo brasileira Gisele Bündchenfalou pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela faleceu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer durante a internação em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, 28. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. "Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor", disse ela.

E completou: "Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça. Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou.Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo".

O velório da Dona Vânia aconteceu na segunda-feira, 29, em um crematório de Porto Alegre e contou com a presença de familiares e amigos.