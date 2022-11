Aos 74 anos, Marco Nanini é fotografado de cadeira de rodas no aeroporto

Marco Nanini conta com o auxílio de uma cadeira de rodas para circular em aeroporto no Rio de Janeiro

O ator Marco Nanini (74) foi fotografado na saída de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 22. O artista apareceu usando uma cadeira de rodas e recebendo o apoio de uma funcionária do local para ir até o estacionamento.

Esta não foi a primeira vez que Nanini foi visto em uma cadeira de rodas. Em outros momentos, o artista já tinha sido fotografado com o auxílio do item para se locomover. Ele também já foi visto com uma bengala.

Recentemente, o ator esteve no elenco da série Sob Pressão, da Globo. Ele também está no elenco da série Abadiânia, na qual interpretará João de Deus para o Canal Brasil.

Fotos: Vitor Pereira / AgNews

Marco Nanini recentemente prestigiou a volta aos palcos de Fernanda Montenegro

Marco Nanini foi prestigiar o retorno aos palcos da consagrada atriz Fernanda Montenegro, que estrelou o espetáculo Nelson Rodrigues por Ele Mesmo. Além dele, Grazi Massafera e Vera Holtz estiveram presentes no teatro.