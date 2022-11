De cadeira de rodas, Marco Nanini recebe ajuda em aeroporto do Rio de Janeiro

Aos 74 anos, ator Marco Nanini preocupa fãs ao surgir de cadeira de rodas para embarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 08h52

O ator Marco Nanini (74) deixou os fãs preocupados ao ser fotografado usando cadeira de rodas enquanto embarcava em aeroporto no Rio.

Na segunda-feira, 31, o eterno Lineu do seriado A Grande Família surgiu carregando uma bengala no colo e recebendo auxílio de um funcionário do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para se acomodar enquanto esperava o avião.

Fotógrafos presentes no local no momento, registraram imagens do famoso, que apareceu sendo empurrado. No último sábado, 29, Nanini foi clicado desembarcando no mesmo aeroporto.

Marco Nanini enfrentou uma depressão profunda, principalmente durante o período de isolamento social entre 2020 e 2021.

Veja as fotos de Marco Nanini de cadeira de rodas em aeroporto do Rio de Janeiro:

Fotos: Victor Chapetta/Ag News

Marco Nanini viverá João de Deus em série

O ator Marco Nanini foi escalado para interpretar o médium João de Deus na série Os últimos Dias de Abadiânia, produção realizada pelo Canal Brasil. Dividida em três partes, a série será dirigida por Marina Person. De acordo com a Variety, o elenco conta com Bianca Comparato, Karine Teles e Antonio Saboia. Marco será o antagonista, dando vida ao médium condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais cometidos no interior do estado de Goiás. A produção dará foco para a história de duas irmãs que foram até a cidade de Abadiânia 17 anos antes da prisão do suposto curandeiro, contando sobre os casos de abuso sexual, estupro e pedofilia cometidos pelo criminoso.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!