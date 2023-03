Aos 71 anos, Vera Fischer publica cliques raríssimos de biquíni em sua mansão

Vera Fischer publica cliques raríssimos e exibe sua beleza em fotos nas redes sociais; veja

A atriz Vera Fischer deixou os seguidores impressionados ao publicar cliques raríssimos ao lado da família. De biquíni, a estrela de 71 anos curtiu um dia de descanso em sua mansão ao lado dos filhos e de amigos.

"Família e amigos! Melhor coisa da vida! Lindo domingo a todos", declarou ela que posou ao lado do filho, Gabriel Camargo, fruto de seu relacionamento com o ator Felipe Camargo.

Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a musa. "Eterna deusa, inveja boa dos seus amigos de estarem perto de você", disse um. "Querida! Não existe coisa melhor do que isso é maravilhoso te ver assim carregando dentro de você essa felicidade com amigos e família, você está nas melhores companhias só faltou a Rafaela para a felicidade ficar completa", disse outro citando Rafaela Fischer, também filha da atriz.

Felicidade

Recentemente, a atriz Vera Fischer (71) usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um reencontro mais que especial. A veterana mostrou que foi prestigiada pelo ator Reginaldo Faria (85) em sua peça, Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, em cartaz no Rio de Janeiro.

Ela dividiu o momento relembrando quando contracenaram na novela O Clone, exibida em 2002 na TV Globo. Em um dos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, os dois aparecem dando um selinho. "Gente! Será que Ivete e Leãozinho estão juntos de novo? Meu querido Reginaldo Faria foi uma delícia revê-lo ontem na peça! Hoje ainda tem viu? Quem ainda não foi... Corre", brincou ela, citando seus personagens em O Clone, Yvete e Leônidas.

Veja: