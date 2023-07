De maiô, Jennifer Lopez posa com o look ousado e óculos de grife na piscina: "Muito gata"

A atriz e cantora Jennifer Lopez deixa seus fãs babando ao compartilhar fotos aproveitando um dia na piscina

Aos 53 anos, Jennifer Lopez deixou seus fãs babando com seu corpão definido! A cantora e atriz compartilhou alguns cliques curtindo o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos na beira da piscina.

No seu Instagram, JLo esbanjou beleza ao aparecer com maiô cor de rosa decotado, que exaltam as suas pernas de invejar, e óculos de sol da grife Fendi, avaliado em cerca de € 272 (mais de R$1,4 mil).

Para complementar seu look de verão, a artista apostou em brincos de argolas grossas e uma correntinha super fofa escrito "Jennifer".

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a cantora: "Deveria ser um crime ser bonita assim!", comenta seguidor. "É assim que quero chegar a essa idade", disse outro fã. "Muito gata", finaliza outro admirador.

Jennifer Lopez e Ben Affleck contam com ajuda para lidar com o casamento e fazem terapia de casal

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão prontos para celebrar seu primeiro ano de casados. Porém segundo fontes próximas ao casal, as coisas não foram um ‘mar de rosas’ até agora. A cantora e o ator já foram vistos em alguns momentos tensos em público, e agora uma fonte da revista OK! assegura que, como parte de um acordo, as estrelas fazem terapia de casal com um famoso guru.

Embora eles continuem muito apaixonados, eles têm que lidar ainda com algumas diferenças, mas o informante afirma que eles nunca vão se deitar sem ter ‘resolvido’ o problema. O famoso guru das celebridades Jay Shetty, que foi quem oficiou o casamento religioso de Ben e J-Lo, também é o responsável por dar dicas e conselhos importantes para o casal.

Uma fonte comentou: “Os dois são de temperamento forte, e talvez por isso eles trocam farpas de vez em quando [mas] aprenderam a lidar com esses momentos tensos e continuam muito felizes juntos, apesar dos boatos”, assegura.