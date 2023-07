Jennifer Lopez e Ben Affleck contam com ajuda para lidar com o casamento e fazem terapia de casal

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão perto de completar um ano de casados mas segundo fontes nem tudo são flores

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão prontos para celebrar seu primeiro ano de casados, porém segundo fontes próximas ao casal, as coisas não foram um ‘mar de rosas’ até agora. A cantora e o ator já foram vistos em alguns momentos tensos em público, e agora uma fonte da revista OK! assegura que, como parte de um acordo, as estrelas fazem terapia de casal com um famoso guru.

Embora eles continuem muito apaixonados, eles têm que lidar ainda com algumas diferenças, mas o informante afirma que eles nunca vão se deitar sem ter ‘resolvido’ o problema. O famoso guru das celebridades Jay Shetty, que foi quem oficiou o casamento religioso de Ben e J-Lo, também é o responsável por dar dicas e conselhos importantes para o casal.

Uma fonte comentou: “Os dois são de temperamento forte, e talvez por isso eles trocam farpas de vez em quando [mas] aprenderam a lidar com esses momentos tensos e continuam muito felizes juntos, apesar dos boatos”, assegura.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vão renovar votos em mansão milionária

Com menos de um ano de casados, a cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck vão renovar seus votos de casamento e planejam uma festança na mansão de R$ 290 milhões recém-adquirida por eles em Los Angeles. A celebração sendo organizada pelo casal foi revelada por fonte próxima ao casal em entrevista à revista OK Magazine.

“Eles estão em um momento romântico e emocional tão incrível que não querem deixar passar essa oportunidade”, disse o contato da publicação sobre a celebração no imóvel recém-comprado pelo casal de famosos.

“A Jen e o Ben estão tão apaixonados como sempre estiveram e esse primeiro ano de casamento pode ser definido como espetacular”, disse o contato. “As crianças se dão bem, as famílias estão alinhadas. Para celebrar tudo isso, com a chegada do primeiro aniversário de casamento, eles querem renovar os votos e mostrar como eles se amam”.