Aos 53 anos, Jennifer Aniston exibe boa forma ao renovar o bronzeado em praia deserta

A atriz Jennifer Aniston compartilhou fotos das férias em praia deserta e chamou a atenção dos fãs

Redação Publicado em 15/08/2022, às 17h28

Nesta segunda-feira, 15, Jennifer Aniston compartilhou uma sequência de fotos de uma viagem para uma praia deserta. No perfil do Instagram, a atriz posou de biquíni renovando o bronzeado no local.

A artista aproveitou o paraíso na companhia dos amigos, mas sem revelar o destino. "Nos levem de volta", escreveu ela na legenda.

Aos 53 anos, Jennifer exibiu a boa forma em diferentes look praianos e arrancou elogios dos internautas.

"Maravilhosos", disse um fã; "O seu cabelo na praia fica perfeito", declarou outra; "Que mulher é essa", disparou uma terceira; "Me chama que eu vou Jenni", brincou mais um.

JENNIFER ANISTON SURGE COM VESTIDO DE FRIENDS

Jennifer Aniston enlouqueceu os fãs do seriado 'Friends' ao surgir com um vestido da série. Em seu perfil no Instagram, a atriz Jennifer Aniston surgiu com um vestido usado por Monica Geller na série Friends, interpretada por Courtney Cox.

