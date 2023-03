Aos 52 anos, Alessandra Negrini exibe pernões em shortinho curto durante festival

Que corpão! Alessandra Negrini elege look curtíssimo e atrai olhares em festival de música; confira fotos

Alessandra Negrini mostrou neste domingo, 26, que aos 52 anos de idade, está colocando muita menininha no bolso. Isso porque, a atriz encantou pela sua beleza ao ser fotografada na entrada do festival Lollapalooza, em São Paulo.

Para o evento, a famosa elegeu um all black conjuntinho super elegante composto por um shortinho em couro e uma regata cavada. As peças não só deram um ar de jovialidade para Alessandra, mas destacaram ainda mais suas curvas.

Para arrematar a produção, a estrela elegeu um confortável All Star e uma bolsa preta e por fim o acessório que não podia faltar: óculos escuro. Nas redes sociais, ela dividiu com os fãs alguns registros ao lado de amigas.

Vale lembrar que Alessandra está atuando atualmente na novela Travessia, dando vida a personagem Guida. Deslumbrante, a atriz é mãe de Antônio, de 26 anos, fruto do antigo relacionamento com Murilo Benício, e Betina, de 19 anos, com o cantor Otto.

VEJA AS FOTOS DE ALESSANDRA NEGRINI:

Foto: Leo Franco / AgNews

Foto: Leo Franco / AgNews

Foto: Leo Franco / AgNews

Alessandra Negrini realça decote ao posar de lingerie

Alessandra Negrini atiçou os seguidores perplexos ao compartilhar um clique bem ousado. Fazendo carão, ela apareceu nas redes sociais com uma lingerie preta toda trabalhada em renda.

Dispensando legenda, o clique rendeu muitos elogios para a beldade. "Essa mulher é um espetáculo", afirmou um. "Que monumento", disse outro. "Como é linda", elogiou um terceiro. Ainda não faltaram pedidos de casamento: "Tão perfeita... casa comigo?", "Me dá uma chance?", disseram eles.