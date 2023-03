Aos 52 anos, Alessandra Negrini realça decote ao posar de lingerie fio-dental: "Que monumento!"

Atriz Alessandra Negrini ostenta decote poderoso em lingerie de renda e deixa fãs enlouquecidos; veja

Poderosa! Aos 52 anos, a atriz Alessandra Negrini deixou os seguidores perplexos ao compartilhar um clique bem ousado em suas redes sociais.

Fazendo carão, ela apareceu com uma lingerie preta toda trabalhada em renda. Ousada, a artista posou de frente mostrando sua beleza, o que deixou a musa ainda mais sexy.

Dispensando legenda, o clique rendeu muitos elogios para a beldade. "Essa mulher é um espetáculo", afirmou um. "Que monumento", disse outro. "Como é linda", elogiou um terceiro. Ainda não faltaram pedidos de casamento: "Tão perfeita... casa comigo?", "Me dá uma chance?", disseram eles.

Vale ressaltar que, recentemente, Alessandra Negrini foi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALESSANDRA NEGRINI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Uau!

Ainda na última semana, Alessandra Negrini chamou a atenção da web ao surgir toda produzida para as gravações de Travessia. Usando um look de casamento para fazer as cenas do evento de Chiara, personagem vivida por Jade Picon (21), Negrini roubou a cena ao colocar seu decote perfeito para jogo de forma deslumbrante.

De vestido bem decotado com alças brilhantes, Alessandra fez o registro e arrancou elogios dos seguidores com tanta beleza. "Rolê casamento de novela. E vocês?", disse ela na legenda ao aparecer toda arrumada para a festa na trama.