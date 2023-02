Ao ser questionada por fã, Khloé Kardashian abre o jogo sobre status da sua vida amorosa

Nesta última segunda-feira, 6, Khloé Kardashian (38) foi ao seu Twitter interagir com alguns de seus seguidores e acabou revelando como anda sua vida amorosa.

Um fã questionou a modelo: “Quem é seu homem atualmente? Você sabe que eu vou conseguir os detalhes! E é bom que ele esteja tratando minha irmã bem! Se não”.

A estrela do reality-show “The Kardashians”, então, esclareceu sobre sua vida amorosa atualmente: “Quem tem tempo para homem”.

A irmã de Kim (42) e Kourtney (43) então continuou: “Eu tenho um bebê de 6 meses e a True [filha] e eu somos extremamente codependentes uma da outra. Ha! Eu secretamente adoro. Não, mas sem brincadeiras... Sem homem agora... Ele está nas minhas preces também”.

A resposta bem humorada vem após 1 ano de Khloé descobrir que seu namorado e pai de True e do seu outro bebê, Tristan Thompson, havia tido um filho com uma outra mulher enquanto estava namorado a Kardashian.

Who has time for a man lol I have a 6 month old baby and True and I are sickly codependent on one another. Ha! I secretly love it. No but for real…. No man right now…. He’s in my prayers too ha! 🙏🏽