De lingerie, Kim Kardashian eleva temperatura da web com corpão em estilo ‘Barbiecore’

Empresária Kim Kardashian deixa seguidores babando com corpão escultural em foto de lingerie rosa

O estilo “Barbiecore” realmente está comandando a moda! Desta vez, a empresária Kim Kardashian (42) esquentou a internet ao surgir em uma série de fotos em suas redes sociais, nas quais ela está usando uma lingerie rosa com o estilo que está tomando conta das tendências.

Sentada no chão, dentro de seu closet, a influenciadora exibiu suas curvas esculturais em uma selfie em frente ao espelho, usando uma lingerie rosa, com uns babados em dois tons de rosa, com rendas, um recorte na barriga e cava alta.

Com os cabelos presos em uma trança, a socialite ostentou seu corpão maravilhoso, deixando seus seguidores completamente malucos, completando as fotos tiradas com biquinho. Os cliques, que mostram o corpo inacreditável da modelo pouco coberto, arrecadaram elogios diversos de seus fãs.

Veja a publicação da empresária e socialite Kim Kardashian exibindo seu corpão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)



Aniversário!

E nesta quarta-feira, 1, a família Kardashian-Jenner está em festa. Stormi, filha mais velha de Kylie Jenner, completa cinco anos. Nas redes sociais, a primeira filha do relacionamento de Kylie com o rapper Travis Scott recebeu uma bela homenagem da mãe.